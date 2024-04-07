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Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu... O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu... O anlar kamerada

Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarını aşarak devrildi. Otomobilin bahçeye devrildiği anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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