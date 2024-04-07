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Bursa'da akılalmaz olay! Hırsızlık yaptığını iddia ettiği çalışanı vurdu

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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Bursa’da akılalmaz olay! Hırsızlık yaptığını iddia ettiği çalışanı vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat firması sahibinin oğlu, hırsızlık yaptığını iddia ettikleri çalışanı silahla vurdu. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan kaçtı.

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