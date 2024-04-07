07 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Düzce'de sürücülere maskeli tırpanlı uyarı

Düzce'de sürücülere maskeli tırpanlı uyarı

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
ABONE OL
Düzce’de sürücülere maskeli tırpanlı uyarı

Düzce'de motokurye Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüleri uyarmak için ilginç bir çalışmaya imza attı. Yüzüne maske takıp, eline tırpan alan kurye, TEM Otoyolu'nda polis denetimine eşlik ederek, sürücüleri uyardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA