07 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da "Yan baktı" diye darp edip kaçtılar

Adana'da "Yan baktı" diye darp edip kaçtılar

Giriş Tarihi: 07.04.2024
ABONE OL
Adana’da Yan baktı diye darp edip kaçtılar

Adana’da, sokak ortasında iki kişi ‘Yan bakma’ tartışmasında bir kişiyi darp edip kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA