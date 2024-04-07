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İstanbul Üsküdar'da Galatasaraylı baba ve kıza saldıran taraftarlar kamerada

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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İstanbul Üsküdar’da Galatasaraylı baba ve kıza saldıran taraftarlar kamerada

Üsküdar Burhanfelek Spor Salonu’nda oynanan voleybol maçının ardından, ellerinde Galatasaray’a ait pankart ve bayrak bulunan baba ile kıza saldırarak darp eden şüpheliler yakalandı. Olay aynı güvenlik kamerasına yansıdı.

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