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Tatil yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
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Tatil yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tatilcilerin yoğun olarak kullandığı Ankara istikametinde trafik güçlükle ilerledi.

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