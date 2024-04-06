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Taksi alev alev yandı; o anlar kamerada

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
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Taksi alev alev yandı; o anlar kamerada

Diyarbakır’da seyir halindeyken motor kısmından alev alıp yanan taksi kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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