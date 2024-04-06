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Sultanbeyli’de bir kişi kendini eve kilitledi, devreye özel harekat polisleri girdi

Giriş Tarihi: 06.04.2024
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Sultanbeyli’de bir kişi kendini eve kilitledi, devreye özel harekat polisleri girdi

Sultanbeyli’de psikolojik sorunları olan bir kişi elinde bıçakla kendini eve kilitledi. Şahıs, özel harekat polislerinin müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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