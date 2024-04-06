Servis minibüsünün altında kaldı! 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

FECİ KAZA KAMERADA

Feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde küçük çocuğun hareket halindeki servis aracını görünce kaçmaya çalıştığı ama o esnada sürücüsünün çocuğu hala fark etmeyerek yoluna devam ettiği ve ezdiği görülüyor.