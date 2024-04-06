Servis minibüsünün altında kaldı! 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Arnavutköy’de üzerinde İBB’ye ait logoların bulunduğu servis minibüsü site kapısından çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğu ezdi. Hastaneye kaldırılan çocuk yaşamını yitirdi. Korku dolu kaza naları kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Fatih Mahallesi'nde saat 18.50 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, 7 yaşındaki Ömer Çetin, site kapısından çıkarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.
YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE...
Bu sırada üzerinde İBB'ye ait logolar bulunan servis aracının şoförü Y.Y. hareket etti. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Çetin' ise hareket eden aracı görünce koşmaya başladı.
7 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Ancak şoför, çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alınırken, polis olayla alakalı inceleme başlattı.
FECİ KAZA KAMERADA
Feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde küçük çocuğun hareket halindeki servis aracını görünce kaçmaya çalıştığı ama o esnada sürücüsünün çocuğu hala fark etmeyerek yoluna devam ettiği ve ezdiği görülüyor.
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