Sağlık Bakanlığından 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi

Ramazan Bayramı tatili süresince de olası hastalık ve acil durumlarda 112 Acil ambulansları ve hastanelerin acil servislerine başvurularda yoğun iş yükü ile karşılaşılabileceğine işaret edilen genelgede, bayram tatili ve bu vesileyle verilen idari izinlerde Bakanlık, üniversiteler ve özel sektöre ait acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü tüm sağlık tesislerinin bu konuda gerekli tedbirleri önceden alması istendi.

Buna göre, acil sağlık hizmetleri hasta sevk ve nakil işlemlerinin, 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak verilmesi esas olacak.

Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi'ndeki veriler, ilgili sağlık tesisleri yönetimlerince sürekli güncellenecek, acil hasta sevk-nakil ve ambulans hizmetlerinde aksaklığa sebebiyet verilmeyecek şekilde gerekli organizasyonlar önceden yapılacak.