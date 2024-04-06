Esenyurt’ta ev sahibi kiracı kavgası! Ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. İfade için karakola götürülen taraflar ise birbirinden şikayetçi oldu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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