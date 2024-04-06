HAVA DURUMU | Bayramda tatil planı yapanlar dikkat! O bölgelere kuvvetli yağış geliyor | 6-10 Nisan 2024
Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Bugün bazı bölgeler için çığ uyarısı yapılırken, Ramazan Bayramı'na ilişkin tahminler de netleşti. Tatil planı yapanların merakla beklediği hava durumu raporuna göre arife günü ve bayramın ilk günü yurdun batı bölümlerinde güneşli bir hava hakim olurken, dolu bölgelerinde ise yağış olacak. İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan ve Erzincan haric), Güney Doğu Anadolu (Mardin haric) ile İstanbul ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Trakya ve İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlun geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Erzincan ve Ardanan haric) bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Mardin haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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- HAVA DURUMU | Bayramda tatil planı yapanlar dikkat! O bölgelere kuvvetli yağış geliyor | 6-10 Nisan 2024
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