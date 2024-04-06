HAVA DURUMU | Bayramda tatil planı yapanlar dikkat! O bölgelere kuvvetli yağış geliyor | 6-10 Nisan 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan ve Erzincan haric), Güney Doğu Anadolu (Mardin haric) ile İstanbul ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.