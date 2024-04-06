06 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da kan donduran olay! Kafası ve kuyruğu koparılmış yavru kediler bulundu

Ankara'da kan donduran olay! Kafası ve kuyruğu koparılmış yavru kediler bulundu

İHA
Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
ABONE OL
Ankara’da kan donduran olay! Kafası ve kuyruğu koparılmış yavru kediler bulundu

Ankara’da atıl haldeki bir kanepenin içinde kafaları ve patileri kesilmiş 6 yavru kedi cesedi bulundu. Kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA