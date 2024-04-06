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Giresun'da fındıkta yalancı meyve endişesi

Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
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Giresun’da fındıkta yalancı meyve endişesi

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde gidince fındık ağaçları erken meyve vermeye başladı. Üreticiler ise rekoltenin yüksek göründüğü fındıkta dökülme riskinin yüksek olduğunu belirterek endişeye kapıldı.

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