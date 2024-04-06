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Zonguldak'ta trafik ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim

Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
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Zonguldak’ta trafik ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim

Zonguldak’ta trafik polisleri, Ramazan Bayramı öncesinde dronlu trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada 6 araç sürücüsüne 20 bin 507 TL idari para cezası uygulandı.

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