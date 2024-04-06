Düzce'de halk otobüsü beton direğe çarptı: 12 yaralı
Düzce'de sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü, beton direğe çarptı. Kazada araçta bulunan 12 kişi yaralanırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Düzce'nin Beyköy Beldesinde halk otobüsü beton elektrik direğine çarptı. Kazada otobüsün içinde bulunan 12 kişi yaralandı.
Kaza, Düzce'nin Beyköy beldesinde 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Sadık Ç. idaresindeki 81 DS 408 plakalı Beyköy Belediyesi Özel Denetimli Halk Otobüsü cadde üzerinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarptı.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Meydana gelen trafik kazasında aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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