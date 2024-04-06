06 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Düzce'de halk otobüsü beton direğe çarptı: 12 yaralı

Düzce'de halk otobüsü beton direğe çarptı: 12 yaralı

Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
ABONE OL
Düzce’de halk otobüsü beton direğe çarptı: 12 yaralı

Düzce'de sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü, beton direğe çarptı. Kazada araçta bulunan 12 kişi yaralanırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzce'nin Beyköy Beldesinde halk otobüsü beton elektrik direğine çarptı. Kazada otobüsün içinde bulunan 12 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce'nin Beyköy beldesinde 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Sadık Ç. idaresindeki 81 DS 408 plakalı Beyköy Belediyesi Özel Denetimli Halk Otobüsü cadde üzerinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarptı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Meydana gelen trafik kazasında aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kısman kapanan yol otobüsünün kaldırılmasıyla normale döndü. Beton elektrik direğinde tellerdeki zarar için ekipler çalışmaya başlattı. Trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA