Düzce’de halk otobüsü beton direğe çarptı: 12 yaralı

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Meydana gelen trafik kazasında aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.