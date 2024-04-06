Vatandaşlar 9 günlük bayram tatili için yollarda! O bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu! İşte güzergahlar...

SAKARYA GEÇİŞİNDE AKICI BAYRAM TRAFİĞİ

Akşam saatlerinde yoğunluğun biraz daha az olduğu Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde bu saat itibari ile akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ankara istikametinde biraz daha fazla gözlenen yoğunluk, İstanbul yönünde ise normal seyrinde ilerliyor. Sapanca ve Arifiye kesiminde akıcı bir şekilde ilerleyen trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, trafik ekipleri de belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.