Vatandaşlar 9 günlük bayram tatili için yollarda! O bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu! İşte güzergahlar...
Ramazan bayramına günler kala memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara düşerken bazı bölgelerde yoğun trafik oluştu. Özellikle Anadolu Otoyolu Bolu geçisinde yoğunluk hakimken bu yoğunluğun iftar sonrası daha da artması bekleniyor. İşte kritik geçiş noktalarındaki trafikte son durum...
9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluğa neden oldu.
BAZI YERLERDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Dün akşam saatlerinden itibaren 9 günlük Ramazan Bayramı için yola çıkan tatilcilerin Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluğu sürüyor. Bayram göçünün sürdüğü güzergah üzerinde otoyolun Avşar köyü mevkiinde trafik durma noktasına kadar geliyor.
Köroğlu Rampaları mevkiinde sürücülerin dur-kalk şeklinde ilerlemesi nedeniyle bölge trafik akışı yoğun ve yavaş şekilde ilerliyor. Bolu geçişi boyunca polis, jandarma ve karayolları ekipleri sık sık devriye atarak, otoyoldaki meydana gelen maddi hasarlı kazalara anında müdahale ediyor.
Trafik yoğunluğunun iftar saatinden sonra artması bekleniyor.
KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU
9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen gurbetçiler yoğun gelişi nedeniyle yollarda araç yoğunluğu oluştu. Çevre yolu olmadığı için şehir içi trafiği ile birleşen karayolunda sürücüler yaklaşık 10 kilometrelik yolu uzun zaman bekleyerek geçebildi.
Yoğunluk nedeniyle yollarda araçlar uzun kuyruklar oluştururken, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de önlemler alarak trafiğin aksamaması için çalışıyor.
Trafik ekipleri Karadeniz Sahil Yolu'nda trafiğin aksamaması için kontrollerde bulunarak trafiğin akışını sağlarken, yetkililer trafik yoğunluğunun bayramın birinci gününe kadar süreceğini bildirdi.
KOCAELİ'DE ULAŞIM RAHAT
Kocaeli'de her bayram yoğunluk yaşanan noktalar olan, yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe Tünelleri, Bekirpaşa Viyadüğü ve İzmit Doğu Gişeleri mevkilerinde, sürücülerin çoğunlukla Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü tercih etmeleri nedeniyle herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.
D-100 yolunda sabah erken saatlerde Gebze ve İzmit ilçelerinde yaşanan şehir içi trafik yoğunluğu haricinde bir yoğunluk görülmedi.
SAKARYA GEÇİŞİNDE AKICI BAYRAM TRAFİĞİ
Akşam saatlerinde yoğunluğun biraz daha az olduğu Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde bu saat itibari ile akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ankara istikametinde biraz daha fazla gözlenen yoğunluk, İstanbul yönünde ise normal seyrinde ilerliyor. Sapanca ve Arifiye kesiminde akıcı bir şekilde ilerleyen trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, trafik ekipleri de belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Bayramda tatil planı yapanlar dikkat! O bölgelere kuvvetli yağış geliyor | 6-10 Nisan 2024
- Dünyanın en hızlı jetleri belli oldu! ✈️ Resmen ışıkla yarışıyorlar
- 1999 2005 2008 sigorta girişi olanlara tam 12'den vurdu! 47 48 49 50 yaş üstüne altın tepside emeklilik
- Dünyanın En Güzel Şehirleri Ortaya Çıktı: Seyahat Rotanızı Yenileyin! 3 Türk Şehri de listede
- İnşirah Suresi: Kadir Gecesi'nde Kalbin Ferahlaması, Rahatlama ve Bolluk! İşte İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı...
- Cuma ve Kadir Gecesi MESAJLARI 2024 | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa resimli Cuma tebrik mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Hangi sureler okunur, kaç rekat? İşte okunacak dualar...
- İşçilere ilave ödeme takvimi şekillendi! Cumadan Pazartesiye takır takır yatacak! 10.272, 10.842, 11.772, 13.011 TL…
- Liste yayımlandı, SSK, BAĞ-KUR, 4C'li emekliye 17.345 TL piyango! 10.150 üstü 23 bin TL altı maaş alana Cuma C.tesi bankaya yatacak
- Bugün Kandil mi, ne kandili? Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin faziletleri...
- Kadir Gecesi Mesajları 2024 | Hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun, anlamlı Kadir Gecesi kutlama mesajları ve sözleri! Instagram, WhatsApp, Twitter(X)...
- Ehliyetini kaybetmek istemeyen elini çabuk tutsun! Yeni dönemin fişeği ateşlendi! Bunu yapmayana…