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Bariyerlere çarpan kamyon 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
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Bariyerlere çarpan kamyon 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

Antalya’nın Demre ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonun 50 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

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