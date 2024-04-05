Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır alev aldı! Ankara yönüne ulaşım durdu

TIR'dan yükselen alevler yol kenarındaki otları da tutuşturdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan TIR'ı ve yol kenarındaki otları söndürdü. İçerisindeki malzemelerle birlikte yanarak küle dönen TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

TIR'ın şoförü Fatih Güngör, "Sadece duman çıktığını gördüm, orada kimyasal maddeler var, milletin can güvenliğini riske atmamak için mecbur emniyetli burayı gördüm, burada durmak zorunda kaldım. Araçta koli malzeme var, parfümeri, bijuteri hepsi varmış. Ne olduğunu bilmiyoruz, kapalı kutu. Yükleme yerlerinde şoförlere ne yüklediklerini söylemezler. Yanmaya başladığını fark edince, milli servet deyip dorseyi bırakıp çekiciyi kurtarmak zorunda kaldım" şeklinde anlattı. Yanan TIR kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.