Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır alev aldı! Ankara yönüne ulaşım durdu
Son dakika haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nda alev alan bir tır nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Tır şoförü uyarıların ardından dorseyi araçtan ayırdı. Ankara yönünde trafik durdu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev aldı. Alev alev yanan dorseyi fark etmeyen sürücü bir süre bu şekilde ilerledi. Yangını fark eden sürücü TIR'ın dorsesini ayırdı. Yangın nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde, Ankara yönüne trafik durdu.
Olay saat 14.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kilyos mevki Ankara İstikametinde meydana geldi. Fatih Güngör'ün kullandığı 06 BZA 227 plakalı ve bijuteri malzemesi yüklü TIR, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dorseden dumanların yükseldiğini fark eden şoför Fatih Güngör, aracı bir müddet daha sürerek emniyet şeridine çekti. TIR'ın çekicisini dorseden ayıran Güngör, çekiciyi yanmaktan kurtardı.
TIR'dan yükselen alevler yol kenarındaki otları da tutuşturdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan TIR'ı ve yol kenarındaki otları söndürdü. İçerisindeki malzemelerle birlikte yanarak küle dönen TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
TIR'ın şoförü Fatih Güngör, "Sadece duman çıktığını gördüm, orada kimyasal maddeler var, milletin can güvenliğini riske atmamak için mecbur emniyetli burayı gördüm, burada durmak zorunda kaldım. Araçta koli malzeme var, parfümeri, bijuteri hepsi varmış. Ne olduğunu bilmiyoruz, kapalı kutu. Yükleme yerlerinde şoförlere ne yüklediklerini söylemezler. Yanmaya başladığını fark edince, milli servet deyip dorseyi bırakıp çekiciyi kurtarmak zorunda kaldım" şeklinde anlattı. Yanan TIR kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.
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