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Paten kayan çocuğa araba çarptı!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 05.04.2024
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Paten kayan çocuğa araba çarptı!

Son dakika haberine göre Erzincan’da sokakta paten kayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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