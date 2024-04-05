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Şanlıurfa Halfeti'de seçimler 2 Haziran 2024'te yenilenecek

Giriş Tarihi: 05.04.2024
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Şanlıurfa Halfeti’de seçimler 2 Haziran 2024’te yenilenecek

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yakılan oy görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından AK Parti'nin yaptığı itirazı YSK karara bağladı. Karara göre Şanlıurfa Halfeti'de seçimler yenilenecek.

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