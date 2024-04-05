05 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Eminönü'nde bayram yoğunluğu

Eminönü'nde bayram yoğunluğu

Giriş Tarihi: 05.04.2024
ABONE OL
Eminönü’nde bayram yoğunluğu

İstanbul'un en işlek yerlerinden olan Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunlu başladı. On binlerce vatandaş ihtiyaçlarını gidermek için Mısır Çarşısı'na gelirken, kalabalık havadan görüntülendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA