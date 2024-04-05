Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Hangi sureler okunur, kaç rekat? İşte okunacak dualar...
Kadir Gecesi, mübarek gecelerden biri olarak kabul edilir ve İslam aleminde büyük bir öneme sahiptir. Bu özel gecede, müminler ibadetlerini artırarak geçirirler. Kuran-ı Kerim'den sureler okunur, namazlar kılınır, dualar edilir ve tesbih çekilir. Kadir Gecesi namazı ise genellikle 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır ve Kadir Suresi'nin okunması bu namazın önemli bir parçasıdır. Peki Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Hangi sureler okunur, kaç rekat?
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, İslam aleminde büyük öneme sahip mübarek gecelerden biridir. Bu özel gecede, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı kabul edilir. Kadir Gecesi namazı, genellikle 4 rekattan veya 12 rekattan oluşabilir. Ancak bu namazın kılınması esnasında Kadir Suresi'nin de okunması önem taşır. Peki Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?
Allah'ın insanlara peygamberler aracılığıyla son hitabı olan Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde nazil olmaya başlamıştır.
Bu mübarek gece, mağfiret kapılarının açılması, bu mübarek gecede duaların edilmesi nedeniyle Müslümanlar için bir fırsat niteliğindedir.
Kadir gecesi yapılması gereken, tavsiye edilen ibadetlerin başında Kur'an okumak, namaz kılmak, istiğfar etmek gelir.
Kadir gecesinde kılınacak namaz
Kadir gecesinde kılınacak namaz ile ilgili kesin bir hüküm bildirilmemiş; bu mübarek gecede nafile namaz kılınması tavsiye edilen bir ibadet olmuştur.
Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce en azından bir günlük beş vakit kaza namazlarını kılmaları daha faziletli görülmüştür.
Eğer kişinin kazaya kalan namazı yoksa nafile namaz kılması tavsiye edilmiştir.
Nafile namaz nedir?
Nafile namaz, farz ve vacip olan namazlar eda edildikten sonra, onlar dışında daha fazla sevap elde etme amacıyla yapılan ilave ibadeti ifade eder.
Mekruh vakitlerin haricinde nafile namazlar istenilen vakitte kılınabilir. Başta kandiller olmak üzere idrak edilen bazı mübarek gecelerde nafile namaz kılınmaktadır.
Nafile namazlarda mutlak niyet yeterlidir. Yani bir belirleme yapmaksızın namaz kılmaya niyet edilebilir.
Nafile namazların kılınışına ilişkin olarak Peygamber Efendimizden (sav) nakledilen bilgiler, bu namazlarda uzun surelerin okunması, kıyam şartının aranmaması ve binek üzerinde kılınabilmesi gibi noktalarda toplanmaktadır.
Nafile namazlar, yeterli vakti ve imkânı bulunan insanlar için âdeta özel bir ibadet ve münacat halidir.
Nafile namaz nasıl kılınır?
Nafile namazlar, Peygamber Efendimizin (sav) uygulamalarına dayanılarak belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah'a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla kılınan namazlardır.
2 rekâtlık bir nafile namaz şu şekilde kılınabilir:
1. Rekât
"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" denilerek niyet edilir. "Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir. Sübhaneke okunur. Euzü besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rükû'ya gidilir. Rükûda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükûdan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
2. Rekât
Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rükû'ya gidilir. Rükûda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükûdan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir. Sırasıyla Ettehiyyahatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. "Esselamu aleykum ve rahmetullah" denilerek önce sağa sonra sola verilir ve namaz tamamlanmış olur.
Namazda Kadir suresi okunabilir
Kadir suresi okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr
Kadir suresi anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
Kadir suresi hangi olayın üzerine nazil oldu?
Kur'an-ı Kerim'in doksan yedinci suresi olan Kadir Suresi, beş ayetten oluşur. İsmini ilk ayetinde geçen "kadr" kelimesinden alan bu surenin Mekke'de mi, yoksa Medine'de mi nazil olduğu konusunda ihtilaf vardır.
Sure, insanlara Kur'an-ı Kerim'in değeri ve önemi hakkında bilgi verir. Allah Teala, Hicr Suresinde "Bunu biz indirdik" buyurur.
Bir kere Resulullah (sav) Ashab-ı Kirama İsrailoğullarından birinin, silahını kuşanarak Allah yolunda bin sene cihat ettiğini bildirmişti. Ashabın buna hayret etmesi üzerine Cenab-ı Hak, Kadir Suresini indirmiştir (Tecrîd-Sarîh Tercemesi, VI, 313).
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