Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Hangi sureler okunur, kaç rekat? İşte okunacak dualar...

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, İslam aleminde büyük öneme sahip mübarek gecelerden biridir. Bu özel gecede, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı kabul edilir. Kadir Gecesi namazı, genellikle 4 rekattan veya 12 rekattan oluşabilir. Ancak bu namazın kılınması esnasında Kadir Suresi'nin de okunması önem taşır. Peki Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Allah'ın insanlara peygamberler aracılığıyla son hitabı olan Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde nazil olmaya başlamıştır.

Bu mübarek gece, mağfiret kapılarının açılması, bu mübarek gecede duaların edilmesi nedeniyle Müslümanlar için bir fırsat niteliğindedir.

Kadir gecesi yapılması gereken, tavsiye edilen ibadetlerin başında Kur'an okumak, namaz kılmak, istiğfar etmek gelir.