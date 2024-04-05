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Isparta'da arızalanan askeri helikopter acil iniş yaptı

Giriş Tarihi: 05.04.2024
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Isparta’da arızalanan askeri helikopter acil iniş yaptı

Son dakika haberine göre Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 5 personelin bulunduğu askeri helikopter, arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

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