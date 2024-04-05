Cuma Hutbesi PDF TAM METİN 🕌🧎‍♂️ | 05 Nisan 2024 bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? "Kadir Gecesi: Kur'an'la Aydınlanan Gece"

🌙Muhterem Müslümanlar!

Hutbemi bitirmeden önce iki hususu paylaşmak istiyorum. Kardeşlerim, sizleri camilerimizin manevi atmosferinde buluşmaya, ailece bayram namazına davet ediyorum. Ülkemiz, şehitlerimiz, Gazzeli mazlumlar ve zulme uğrayan bütün kardeşlerimiz için bayram namazından sonra hep birlikte dua edeceğiz inşallah. Diğer taraftan bayram vesilesiyle birçok kardeşimiz yolculuğa çıkacak. Yolculuk boyunca hem kendimizi hem de başkalarını tehlikeye düşürecek davranışlardan uzak duralım. Trafikte sabırlı ve dikkatli olalım. Öfkemizin esiri olmayalım. Acelecilik yaparak kazalara sebebiyet vermeyelim. Bayram sevincini hüzne dönüştürmeyelim.

Yüce Rabbim bizleri her türlü kaza, bela ve musibetten muhafaza buyursun. Sağlık, sıhhat ve afiyet içinde bayrama ulaştırsın.