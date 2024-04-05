Bugün Kandil mi, ne kandili? Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin faziletleri...
Üç ayların manevi coşkusunu yaşadığımız bu dönemde, İslam camiası heyecanla kandil gecelerini beklemeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, yıl içindeki kandil gecelerinin tarihlerini resmi internet adresinden duyurarak, Müslümanların bu özel günleri bilmesine olanak tanımıştı. Birçok Müslüman, "Bugün kandil mi, ne kandili?" gibi soruların yanıtlarını aramaktadır.
Kadir Gecesi, İslam inancına göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ilk vahiylerin indirildiği mübarek bir gecedir. Bu kutsal gece, İslam toplumunda büyük bir öneme sahiptir ve müminler için ayrıcalıklı bir zaman dilimidir. Kadir Gecesi'ni ihya etmek, ibadet ve dualarla geçirmek, manevi anlamda büyük bir fırsat ve lütuf olarak kabul edilir. Peki Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin faziletleri...
BUGÜN KANDİL Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.
KADİR GECESİ'NİN GÜNÜ BELLİ Mİ?
Kadir gecesi kesin olarak Ramazan ayının içerisinde yer almaktadır. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de Kadir gecesinin Ramazan'ın kaçıncı gününe denk geldiği ile alakalı herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Bu konu ile alakalı hadis literatüründe yer alan bazı hadis-i şeriflerde Kadir gecesinin Ramazan'ın son on gecesinde, son on gününün tekli gecelerinde, son yedi gecesinde, 21 veya 27. gecelerinde aranması gerektiği ifade edilmiştir.
NEDEN NET OLARAK BİLDİRİLMEMİŞTİR?
Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesi hikmeti üzerinde duran âlimler bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde Müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Hâlbuki bu kısmi belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesine rast gelme ümidiyle Ramazan'ın son on gününü ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin tam olarak Ramazan ayının hangi gününe denk geldiğinin bildirilmemesi Müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermemeleri veya saygıda aşırıya kaçmaları yani ifrat ve tefrite düşmeleri önlenmiş olur.
KADİR GECESİ NE DEMEKTİR?
Türkçe de önemli ve kıymetli şeyleri vasıflandırmak için kullandığımız bu kelime sözlükte "güç, şeref, hüküm, kıymet" manasına gelmektedir. Kadir gecesinin ıstılah anlamı ise "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece"dir.
KADİR GECESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde indirilmeye başlamıştır. Dolayısıyla Kadir gecesini mühim kılan en büyük faktör Kur'an-ı Kerim'in dünyaya nüzulüdür. Kur'an-ı Kerim'de 97. sureye ismini veren bu gece ile alakalı aynı surenin 3. ayetinde "Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır" buyurulmaktadır.
Kur'an Yolu tefsirine göre ayet-i kerimede geçen "bin ay" ifadesinin açıklaması şu şekildedir:
Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça'da da bin sayısı büyük çoklukları anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır.
Aynı zamanda Duhan suresinin 3. ayetinde Kadir gecesine işaret edilerek Kur'an-ı Kerim'in mübarek bir gecede indirildiği zikredilmektedir. Dolayısıyla hem Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği hem de bu gecenin mübarek olduğu yine Kur'an'ın kendi ayetleriyle netlik kazanmıştır.
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