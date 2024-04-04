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Sıcaklıklar bir anda düşecek! Kuvvetli sağanak yağış yolda! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı...

Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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Sıcaklıklar bir anda düşecek! Kuvvetli sağanak yağış yolda! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde çok sayıda ilde sıcaklıkların düşeceği ve sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Başta İstanbul'u etkisi altına alması beklenen yağışla birlikte olası su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir 5 günlük hava tahmin raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde çok sayıda ilde önümüzdeki günlerde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.

O İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz, Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Sivas, Samsun'un batı ilçeleri, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yerel olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor.

SICAKLIKLAR 6 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve doğu, kuzey kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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