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Tekirdağ'da alkollü sürücünün kullandığı kamyonun çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 04.04.2024
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Tekirdağ’da alkollü sürücünün kullandığı kamyonun çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bisikletiyle kavşaktan ana yola çıkarken kamyonun çarptığı Emirhan Ergen (19), ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü Fedai Ö.'nün ,43 promil alkollü çıktığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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