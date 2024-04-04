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Zonguldak'ta iki motosikletli kafa kafaya çarpıştı; 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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Zonguldak’ta iki motosikletli kafa kafaya çarpıştı; 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

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