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Erzurum karayolunda TIR devrildi: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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Erzurum karayolunda TIR devrildi: 2 yaralı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde TIR’ın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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