Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 28 Nisan 2024 Pazar günü yapılacak olan "59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 8. Etabı" nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü;

- Avrupa-Anadolu istikametinde tahmini olarak 11:00-11:45 arası

- Anadolu-Avrupa yönünde ise 12:30-13:15 arası araç trafiğine kapalı olacaktır.