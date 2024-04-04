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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) nedeniyle 28 Nisan 2024 Pazar günü bazı yolların kapatılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) nedeniyle 28 Nisan 2024 Pazar günü bazı yolların kapatılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 28 Nisan 2024 Pazar günü yapılacak olan "59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 8. Etabı" nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü;

- Avrupa-Anadolu istikametinde tahmini olarak 11:00-11:45 arası

- Anadolu-Avrupa yönünde ise 12:30-13:15 arası araç trafiğine kapalı olacaktır.

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