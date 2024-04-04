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Kütahya'da korkutan orman yangını!

Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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Kütahya’da korkutan orman yangını!

Kargılı ve Değirmisaz köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, karaçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede yaptıkları çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.

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