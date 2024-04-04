THY duyurdu! Yurt içi uçuşlarda avantajlı bilet kampanyası satışa sunuldu

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 80 bin koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 1 Ekim-30 Kasım'da İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı seferlerde her şey dahil tek yön 799 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.