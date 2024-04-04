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THY duyurdu! Yurt içi uçuşlarda avantajlı bilet kampanyası satışa sunuldu

Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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THY duyurdu! Yurt içi uçuşlarda avantajlı bilet kampanyası satışa sunuldu

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda 799 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu. Öte yandan kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda 799 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 80 bin koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 1 Ekim-30 Kasım'da İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı seferlerde her şey dahil tek yön 799 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.



Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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