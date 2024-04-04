05 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Batman'da dronlu takiple durdurulan minibüste eroin ele geçirildi; 2 tutuklama

Batman'da dronlu takiple durdurulan minibüste eroin ele geçirildi; 2 tutuklama

Giriş Tarihi: 04.04.2024
ABONE OL
Batman’da dronlu takiple durdurulan minibüste eroin ele geçirildi; 2 tutuklama

Batman'da, polisin dronla takip edip durdurduğu minibüste, 'İka' adlı narkotik köpeğiyle yapılan aramada 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA