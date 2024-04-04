Hastane personeli arasında akılalmaz kavga! Müdür yardımcısı ile tekniker birbirine girdi
Tekirdağ’da Çorlu Devlet Hastanesi'nde, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı Cumali K. ile hastanede protez ortez teknikeri olan Halil İbrahim Kazankaya arasında yaşanan kavga, kameraya yansıdı. Taraflar şikayetçi olurken, hastane yönetimi olayla ilgili idari soruşturma başlattı.
Çorlu Devlet Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı Cumali K. ile hastanede protez ortez teknikeri olarak göre yapan Hep-Sen ilçe temsilcisi Halil İbrahim Kazankaya arasında, dün, hastaneye malzeme alımı nedeniyle tartışma çıktı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tartışma kavgaya dönüştü, Kazankaya başına aldığı darbe ile yaralandı. Kavganın ardından taraflar polis merkezine giderek karşılıklı şikayetçi oldu. Hastane yönetimi de olaya ilişkin idari soruşturma başlattı.
"ŞİDDET BİR HASTALIKTIR"
Olayın ardından Hep-Sen Genel Başkanı Yunus Şimşek, sendika genel sekreteri Yasin Aldemir ile sendika üyeleri, Çorlu Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.
Başkan Şimşek, üyelerinin saldırıya uğrayıp darbedildiğini söyleyerek, "Şiddet bir hastalıktır ve bu bir halk sağlığı sorunudur. Ne yazık ki sağlık çalışanlarımız, sağlık emekçilerimiz ortalama günde bir kez sağlıkta şiddete maruz kalmakta ve halkın sağlığı tehlikeye atılmaktadır. Şiddet dışarıdan hasta ve hasta yakınlarından geldiği gibi içeride de şiddete ne yazık ki sağlık camiası, sağlık emekçileri maruz bırakılıyor ve sağlığımız, halkın sağlığı tehlikeye atılıyor" dedi.
Üyeleri Halil İbrahim Kazankaya'nın alçı odasında havalandırma bulunmaması, gerekli malzemelerin olmadığı gerekçesiyle idareye başvurduğunu anlatan Şimşek, "Sözleşmeli bir zanlı bugün arkadaşımıza yasal ceza alacak diye korkusundan şiddete başvurmuştur. Ve yaşamını da tehlikeye atarak canına kastetmiştir. Değerli Tekirdağ halkı, buradaki çalışan sağlık emekçileri sizin sağlığınızı koruyor. Kalite ve destekten sözde sorumlu bir müdür yardımcısı kalkıyor, arkadaşımızı görevi başında darbediyor. Böyle kamu kurumu yönetilmez" diye konuştu.
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