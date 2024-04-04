Hastane personeli arasında akılalmaz kavga! Müdür yardımcısı ile tekniker birbirine girdi

Başkan Şimşek, üyelerinin saldırıya uğrayıp darbedildiğini söyleyerek, "Şiddet bir hastalıktır ve bu bir halk sağlığı sorunudur. Ne yazık ki sağlık çalışanlarımız, sağlık emekçilerimiz ortalama günde bir kez sağlıkta şiddete maruz kalmakta ve halkın sağlığı tehlikeye atılmaktadır. Şiddet dışarıdan hasta ve hasta yakınlarından geldiği gibi içeride de şiddete ne yazık ki sağlık camiası, sağlık emekçileri maruz bırakılıyor ve sağlığımız, halkın sağlığı tehlikeye atılıyor" dedi.