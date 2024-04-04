05 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Mardin’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Giriş Tarihi: 04.04.2024
ABONE OL
Mardin’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Mardin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi. Ölen yada yaralanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA