05 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi! 2 kişi hakkında tutuklama kararı

Manisa’da 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi! 2 kişi hakkında tutuklama kararı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 04.04.2024
ABONE OL
Manisa’da 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi! 2 kişi hakkında tutuklama kararı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA