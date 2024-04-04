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Ardahan'da seçimler tekrar edilecek! YSK'dan flaş karar...

Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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Ardahan’da seçimler tekrar edilecek! YSK’dan flaş karar...

Ardahan’da 176 oy farkla CHP adayı Faruk Demir’in kazandığı seçime AKP adayı Yunus Baydar itiraz etti. İtirazları haklı bulan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Yenilenen seçimin 2 Haziran’da yapılacağı öğrenildi.

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