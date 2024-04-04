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Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü muhtarlık seçimi kavgasıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.04.2024
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Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü muhtarlık seçimi kavgasıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı.

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