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Kırıkkale'de vahşet! Otomobil kullanırken erkek arkadaşı bıçakla boğazını kesti | Kadın yaralandı

Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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Kırıkkale’de vahşet! Otomobil kullanırken erkek arkadaşı bıçakla boğazını kesti | Kadın yaralandı

Kırıkkale'de, seyir halindeki otomobilde tartıştığı sevgilisi tarafından bıçakla boğazı kesilen kadın ağır yaralandı. Kaçan şüpheli ise kısa sürede polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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