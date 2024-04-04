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Bakan Koca duyurdu! O sınav sonuçları yarın açıklanıyor

Giriş Tarihi: 04.04.2024
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Bakan Koca duyurdu! O sınav sonuçları yarın açıklanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen Aralık ayında yapılan ve hukuki süreçlerden dolayı sonuçları açıklanamayan 'Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları' sınav sonuçlarının yarın, saat 10.00'da açıklanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen Aralık ayında yapılan ve hukuki süreçlerden dolayı sonuçları açıklanamayan 'Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları' sınav sonuçlarının yarın, saat 10.00'da açıklanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan ve hukuki süreçlerden dolayı sonuçları açıklanamayan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları Sınav Sonuçları yarın, 5 Nisan Cuma günü, saat 10.00'da açıklanıyor. Hayırlı olsun" dedi.

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