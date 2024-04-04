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Kayseri'de komşularıyla kavga eden ünlü sanatçı ve oğluna ceza yağdı

Giriş Tarihi: 04.04.2024
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Kayseri’de komşularıyla kavga eden ünlü sanatçı ve oğluna ceza yağdı

Kayseri'de komşular arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada ünlü ses sanatçısı Metin Işık ve oğluna ceza yağdı.

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