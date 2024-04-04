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Sultangazi'de kadın polisten eli bıçaklı kişiye 'duygusal' müdahale

Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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Sultangazi’de kadın polisten eli bıçaklı kişiye ’duygusal’ müdahale

Sultangazi'de, elinde bıçakla polise zor anlar yaşatan Yasin T., kadın polisin sarılma sözü üzerine elindeki bıçağı yere atıp, koşarak sarıldı.

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