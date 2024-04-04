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Antalya'da ehliyetsiz motosikletlilerin kazasında iki sürücü yaralandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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Antalya’da ehliyetsiz motosikletlilerin kazasında iki sürücü yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı. Ehliyetsiz sürücülere toplam 36 bin TL ceza yazılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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