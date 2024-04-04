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Gaziantep'te seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev alev yandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 04.04.2024
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Gaziantep’te seyir halindeki TIR’ın dorsesi alev alev yandı

Gaziantep'te seyir halindeki bir TIR'ın dorsesi alev alev yandı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan ve yaralananın olmadığı yangın sonrası dorse ile içerisindeki malzemeler kullanılmaz hale gelirken dumanlar ise gökyüzünü kapladı.

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