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Bartın'da turizm sezonu ile birlikte Rus turist akını başladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2024
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Bartın’da turizm sezonu ile birlikte Rus turist akını başladı

Kuruvaziyer turizmin başlaması ile birlikte Rus turistler akın akın Bartın'ın Amasra ilçesine gelmeye başladı. Sezonun ilk gemisi ile ile Türkiye turuna başlayan Ruslar, Amasra'nın tarihi sokaklarına ve eşsiz doğasına hayran kaldı.

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