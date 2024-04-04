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Bitlis Güroymak'ta oylar yeniden sayıldı! Belediye el değiştirdi

Giriş Tarihi: 04.04.2024
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Bitlis Güroymak’ta oylar yeniden sayıldı! Belediye el değiştirdi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan itirazın ardından oyların yeniden sayılması üzerine belediye 6 oy farklaYeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan itiraz sonucunda oyların yeniden sayılması üzerine belediye başkanı değişti.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Eşref Mutlu 4 bin 290, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Emrullah Yıldırım 4 bin 292 ve DEM Parti adayı Mehmet Şirin Üncü ise 4 bin 206 oy almıştı. Yapılan İtirazlar üzerine seçim kurulu, 14 bin 107 seçmenin oy kullandığı 62 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi.

Yapılan sayım sonucunda AK Parti adayı Mutlu'nun oyu 13 artarak 4 bin 313'e, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Yıldırım'ın oyu 5 artarak 4 bin 297'ye, Üncü'nün oyu ise 15 artarak 4 bin 221'e yükseldi. Bu sonuçlara göre Güroymak Belediye Başkanı AK Parti'nin adayı Eşref Mutlu oldu.

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