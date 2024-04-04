Akılalmaz kaza kamerada! İki kardeş el frenini indirdi...

Beyoğlu'da 3 ve 5 yaşlarındaki iki kardeş, babalarının aracın camını temizlediği sırada el frenini indirdi. Baba, kayan aracı durdurmaya çalışırken; çevredekiler ise kapıyı açarak içeriye girmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen kayan araç, önce park halindeki bir servis minibüsüne çarptı ardından trafiğe çıkarak bariyerlere vurdu. Facianın eşiğinden dönülen olayda aracın çarptığı servisi minibüsü şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.





Kaza Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UF 0126 plakalı Mersedes Vito marka aracını benzin istasyonunun kenarına çeken Halit Gündüz, camları silmeye başladı. Bu sırada araçta bulunan 5 yaşındaki Mustafa Gündüz ve 3 yaşındaki Ahmet Gündüz isimli iki kardeş, önce emniyet kemerlerini çıkardı ardından el frenini indirdi.