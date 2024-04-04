29 ölümlü facia bir kıvılcımla geldi! Facianın önüne taşyünü sünger ile geçilebilir miydi?

MALZEME KALİTESİ

Ses be ısı yalıtım için en çok kullanılan malzemeler arasında taşyüzünü, camyünü ve strafor ön plana çıkıyor. Binaların yangından korunma için oluşturulan yönetmeliğe bakıldığı zaman binaların eksi katlarında yangın söndürme istemi varsa 60 dakika yoksa en az 90 dakika dayanıklı malzemeden olması gerekiyor. Elyaf malzeme kolay tutuştur ve ortamda yangın yükü oluşturur. Elyaf malzeme ateşi gördüğü anda erimeye başlar.