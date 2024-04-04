29 ölümlü facia bir kıvılcımla geldi! Facianın önüne taşyünü sünger ile geçilebilir miydi?
İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan yangın faciasında alevlerin arasında kalan 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olay sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor. Peki yaşanan büyük felaketin önüne taşyünü sünger ile geçilebilir miydi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan iş güvenliği uzmanı Onur Edgüver değerlendirdi.
İstanbul Beşiktaş'ta eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. İşçilerin kaçmaya çalıştığı 2. kapının kilitli olduğu ortaya çıktı. 29 kişinin öldüğü yangın sonrası işletmeci dahil 9 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
KAÇIŞ KORİDORU
Eğlence merkezindeki kaynak sırasında kaplamalar birden alev aldı. Uzmanlar hem malzeme konusunda uyarırken hem de 'kaçış koridoru' oluşturulmalıydı görüşünü belirtti. Peki elyaf malzemesi nasıl faciaya neden oldu? Yaşanan büyük felaketin önüne taşyünü sünger ile geçilebilir miydi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan iş güvenliği uzmanı Onur Edgüver değerlendirdi.
İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ALINMAMIŞ
Onur Edgüver: Yangının çıkış anına bakıldığı zaman alanda iş güvenliği tedbirlerinin hiçbirinin alınmadığını görüyoruz. Kapalı alanda bir ateşli çalışma mevcut ancak alanın havalandırması ya da çevresel koruma tedbirlerinin alınmadığını görüyoruz. Kapalı alanda ateşli çalışmalar yapmaktan mümkün olduğunca kaçınmak zorundayız. Eğer bu çalışma kapalı alanda yapılacaksa ortamın iyi derecede havalandırması olması gerekiyor.
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
Bunun dışında kapalı alanda ateşli çalışma yaparken etrafta angın yükü oluşturacak malzemelerin uzaklaştırılması gerekiyor. Personelin gerekli kişisel koruyu donanımları kullanması gerekir. Bunlar bizim yönetmeliğimizde çok net şekilde belirtiliyor. Burada iş güvenliği tedbirlerine uyulmadığı görünüyor.
MALZEME KALİTESİ
Ses be ısı yalıtım için en çok kullanılan malzemeler arasında taşyüzünü, camyünü ve strafor ön plana çıkıyor. Binaların yangından korunma için oluşturulan yönetmeliğe bakıldığı zaman binaların eksi katlarında yangın söndürme istemi varsa 60 dakika yoksa en az 90 dakika dayanıklı malzemeden olması gerekiyor. Elyaf malzeme kolay tutuştur ve ortamda yangın yükü oluşturur. Elyaf malzeme ateşi gördüğü anda erimeye başlar.
YANGINA DAYANIKLI MALZEME
Taşyünü yangına dayanıklı malzemedir. Burada alevlerin şiddeti artsa bile tutuşmadığını görürüz. Taşyünü yönetmeliğe uygun bir şekilde gerekli direnci sağlamaktadır. 90 dakika kadar dayanım sağlamaktadır.
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