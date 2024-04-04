Ankara’da Hurdacılar Sitesi’nde yangın! Atıl lastikler tutuştu! A Haber olay yerinde! İşte ilk görüntüler...

"HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR"

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "Hurdacılar Sanayi Sitesinde atıl lastiklerin yer aldığı açık alanda yangın hadisesi meydana gelmiş, çevredeki hafif metallerin tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle yangın bölgedeki işyerlerine sirayet etmiştir. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş olup, söndürme çalışmaları havadan ve karadan tüm hızıyla devam etmektedir." denildi.

ANKARA VALİSİ A HABER'DE: "CAN KAYBI YOK"

Ankara Valisi Vasip Şahin A Haber ekranlarında yangın hakkında son durumu aktardı.

"Şu anda yangın itfaiye ekiplerimiz tarafından karadan ve havadan da jandarmanın ve Türk Hava Kurumunun helikopterleri ile dört bir koldan müdahale ediliyor. Kısa bir zaman kontrol altına alınır diye ümit ediyoruz."

"Burası hurdacılar kooperatifi iç iç bir durum var yangının diğer yerlere de sirayet etme durumu var. Bunu önlemek için de iş makinaları ile yangının etrafını çevreleyerek müdahale etmeye, önleme çalışıyoruz. Şu ana kadar ölü ya da yaralı haberi gelmedi fakat sağlık ekiplerimiz yine orada olası bir duruma karşı bekliyor."

EKİPLER SAHADA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ömrünü tamamlamış lastiklerin bulunduğu alanda çıkan yangının kağıt ve plastik hurda bulunduran iş yerlerine de yayıldığı ihbarı gelmesi üzerine çevre denetim ekiplerimizi bölgeye ivedilikle sevk ettik. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladılar, yangının söndürülmesinin ardından daha detaylı bir inceleme yapacağız" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Yangın atık lastiklerin bulunduğu alanda başladı ve çevreye yayıldı. Atık lastik kolay söndürülebilir bir malzeme değil. Şu ana kadar can kaybı ya da yaralı olduğuyla ilgili bir bilgi yok. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor" dedi.