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Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın! Atıl lastikler tutuştu! A Haber olay yerinde! İşte ilk görüntüler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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Ankara’da Hurdacılar Sitesi’nde yangın! Atıl lastikler tutuştu! A Haber olay yerinde! İşte ilk görüntüler...

Ankara'da Yenimahalle'de bulunan Hurdacılar Sitesinde atıl lastiklerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası gökyüzünü duman kaplarken kentin çok sayıda bölgesinden dumanlar görüldü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sürerken havadan da müdahale başladı.Ankara Valisi Vasip Şahin A Haber'e yaptığı açıklamada herhangi bir can kaybının olmadığını ifade etti. Yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) araç lastiklerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

YOĞUN DUMAN TABAKASI OLUŞTU

İvedikköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.

2 OTOMOBİL YANDI

İhbar üzerine bölgeye Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede park halindeki 2 otomobil de yandı.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada "Ankara İtfaiyesindeki izindeki personel dahil bütün personel yangına müdahale ediyor. Can kaybı yok. Havadan müdahale başladı." ifadelerini kullandı.

"HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR"

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "Hurdacılar Sanayi Sitesinde atıl lastiklerin yer aldığı açık alanda yangın hadisesi meydana gelmiş, çevredeki hafif metallerin tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle yangın bölgedeki işyerlerine sirayet etmiştir. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş olup, söndürme çalışmaları havadan ve karadan tüm hızıyla devam etmektedir." denildi.

ANKARA VALİSİ A HABER'DE: "CAN KAYBI YOK"

Ankara Valisi Vasip Şahin A Haber ekranlarında yangın hakkında son durumu aktardı.

"Şu anda yangın itfaiye ekiplerimiz tarafından karadan ve havadan da jandarmanın ve Türk Hava Kurumunun helikopterleri ile dört bir koldan müdahale ediliyor. Kısa bir zaman kontrol altına alınır diye ümit ediyoruz."

"Burası hurdacılar kooperatifi iç iç bir durum var yangının diğer yerlere de sirayet etme durumu var. Bunu önlemek için de iş makinaları ile yangının etrafını çevreleyerek müdahale etmeye, önleme çalışıyoruz. Şu ana kadar ölü ya da yaralı haberi gelmedi fakat sağlık ekiplerimiz yine orada olası bir duruma karşı bekliyor."

EKİPLER SAHADA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ömrünü tamamlamış lastiklerin bulunduğu alanda çıkan yangının kağıt ve plastik hurda bulunduran iş yerlerine de yayıldığı ihbarı gelmesi üzerine çevre denetim ekiplerimizi bölgeye ivedilikle sevk ettik. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladılar, yangının söndürülmesinin ardından daha detaylı bir inceleme yapacağız" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Yangın atık lastiklerin bulunduğu alanda başladı ve çevreye yayıldı. Atık lastik kolay söndürülebilir bir malzeme değil. Şu ana kadar can kaybı ya da yaralı olduğuyla ilgili bir bilgi yok. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor" dedi.

ANKARA'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN! A HABER OLAY YERİNDE

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) araç lastiklerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. İvedikköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde hurdalık alanda lastikler tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu. Detayları olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İvedikköy Mahallesi'ndeki hurdalık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Ankara, Etimesgut ve Sincan itfaiye ekipleri ile AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerince yoğun şekilde müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

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